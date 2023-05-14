Генконсульство России объяснило задержки рейсов в аэропорту Антальи

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Генконсульство России в Анталье в воскресенье, 14 мая, опровергло информацию о том, что прервано авиасообщение с Москвой.

— Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут, — пояснил представитель генконсульства.

Недавние задержки были связаны с ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Антальи, передает его слова ТАСС.

До этого самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, также совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Посадка судна произошла по техническим причинам. Пострадавших в результате инцидента среди пассажиров не было.

Днем ранее в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Причиной такого решения стало действие одной из пассажирок — женщина дернула за рычаг двери, и она открылась.