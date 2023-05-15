«Барселона» в 27-й раз стала чемпионом Испании

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Футбольный клуб Барселона в понедельник, 15 мая, одержал победу над «Эспаньолом» и заполучил титул чемпиона Испании впервые за последние четыре года.

Встреча на поле «Эспаньола» завершилась со счетом 4:2. «Барселона» набрала 85 очков и за четыре тура до конца чемпионата стала недосягаемой для идущего вторым «Реала» с 71-м очком. Это уже 27-й раз, когда «Барселона» становится чемпионом.

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. Успех позволил армейцам выйти на второе место в РПЛ.

«Зенит» из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России по футболу. Благодаря домашней победе над московским «Спартаком» (3:2) в воскресенье, 7 мая, сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей.

7 мая футбольный клуб «Ахмат» из Грозного одержал победу над московским «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в столице закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.