Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Неизвестные подожгли центр для украинских беженцев в Ирландии

Евгений Белоусов
В мире
Неизвестные подожгли центр для украинских беженцев в Ирландии
Фото: shutterstock

Некоммерческий центр для украинских беженцев в Ирландии взломали и подожгли. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил владелец центра, бизнесмен Питер Кейси.

— Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром, — написал он у себя в Twitter.

Местная полиция сообщила, что в момент пожара в здании никто не находился. Сообщение о пожаре поступило экстренным службам поздним вечером в четверг, передает со ссылкой на представителей местной полиции издание Donegal Daily.

В венгерской деревне Керепеш из рабочего общежития поступили жалобы о том, что украинские мигранты изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Кроме того, неоднократно передавались сообщения о преследовании беженцами местных девушек. Мэр деревни Ласло Дьюрича потребовал от украинцев отправиться на родину.

«Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.

Украина Ирландия беженцы Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте