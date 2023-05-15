Неизвестные подожгли центр для украинских беженцев в Ирландии

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Некоммерческий центр для украинских беженцев в Ирландии взломали и подожгли. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил владелец центра, бизнесмен Питер Кейси.

— Итак, ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром, — написал он у себя в Twitter.

Местная полиция сообщила, что в момент пожара в здании никто не находился. Сообщение о пожаре поступило экстренным службам поздним вечером в четверг, передает со ссылкой на представителей местной полиции издание Donegal Daily.

В венгерской деревне Керепеш из рабочего общежития поступили жалобы о том, что украинские мигранты изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Кроме того, неоднократно передавались сообщения о преследовании беженцами местных девушек. Мэр деревни Ласло Дьюрича потребовал от украинцев отправиться на родину.

«Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.