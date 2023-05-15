Сергей Собянин: Московскому метрополитену исполнилось 88 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Несколько поколений москвичей по праву гордятся лучшим в мире скоростным городским транспортом — надежным, удобным, красивым. Линии метро протянулись через всю столицу, в будни для поездок этот вид транспорта выбирают около восьми миллионов человек, — сказал он.

При этом с 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза. По словам главы города, в 2023 году в столице запустили движение по Большой кольцевой линии, которая стала мировым рекордсменом по протяженности.

Собянин в своем Telegram-канале напомнил, что сейчас пассажиров перевозят больше четырех тысяч самых современных вагонов. В этом году столичные власти планируют закупить еще около 300.

Недавно председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что Бирюлевская линия столичного метро объединит в себе сразу семь районов города и обеспечит транспортную доступность 700 тысячам горожанам. Также новая линия поможет разгрузить наземный транспорт, уменьшив интенсивность автомобильного движения.

Кроме того, специалисты протянут метро до Троицка через пять–шесть лет. Данная линия является самым протяженным радиусом Москвы, который пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Троицк» — это 40 километров и 17 станций.