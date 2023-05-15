Москвичам расскажут, как начать правильно инвестировать

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На портале «Открытый бюджет города Москвы» появились материалы об инвестиционной грамотности. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

— Принято решение создать отдельную рубрику на портале «Открытый бюджет города Москвы». Первый блок материалов посвящен детальному разбору облигаций. Москва в конце мая планирует выпустить специальные зеленые облигации для населения, — сказала она.

Посетители портала смогут узнать все самое важное о ценных бумагах и способах получения дохода, а также поймут, на что обратить внимание при покупке и продаже облигаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле стало известно, что столичные власти выпустят зеленые облигации, которые позволят населению инвестировать в экологические проекты. Приобрести их можно будет на платформе Московской биржи «Финуслуги».

Недавно горожанам рассказали, как защитить свои финансы в цифровом пространстве. Лекция прошла в рамках проекта «Финансовая грамотность в московских библиотеках».