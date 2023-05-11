Москвичам рассказали, как защитить свои финансы в цифровом пространстве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве состоялась в библиотеке Дома Гоголя. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

— Проект «Финансовая грамотность в московских библиотеках» позволяет москвичам интересно и полезно проводить время, получать из первых рук проверенную информацию по финансовой грамотности, задавать экспертам интересующие вопросы, — сказала она.

В этот раз лекцию горожанам прочитала финансист Светлана Толкачева. Участникам рассказали о том, как сберечь свои деньги и не стать жертвой кибермошенников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В библиотеке Дома Гоголя 27 апреля прошла лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве. Участники встречи узнали, как защитить свои аккаунты, выявить и минимизировать цифровые риски, выбирать правильные способы передачи личных данных.

Команда МГУ имени М. В. Ломоносова взяла Кубок Москвы в конкурсе по финансовой грамотности. В тройке победителей оказались студенты Финансового университета при правительстве РФ и команда МГУУ правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова.