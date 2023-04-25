Лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве пройдет в библиотеке Дома Гоголя

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В библиотеке Дома Гоголя 27 апреля пройдет лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает Департамент культуры города Москвы совместно с Департаментом финансов.

Фишинг, снифферинг, скимминг — за данными терминами скрываются популярные приемы злоумышленников для хищения денежных средств. С каждым годом технологии развиваются, поэтому мошенники начинают использовать новые схемы обмана. Участники встречи узнают, как защитить свои аккаунты, выявить и минимизировать цифровые риски, выбирать правильные способы передачи личных данных.

Спикером станет финансовый блогер Светлана Толкачева. Она свыше десяти лет работает в банковской сфере, является автором учебника по финансовой грамотности для старшеклассников, а также входит в экспертный совет при Банке России, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также 25 апреля центр занятости «Моя работа» и образовательный портал крупнейшего банка проведут в Москве бесплатный фестиваль финансовой грамотности. Жителям расскажут о способах управления личным бюджетом и том, как распоряжаться финансами, будучи самозанятым. Кроме того, москвичам помогут разобраться в тонкостях страхования и формирования пенсии.