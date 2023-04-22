Фестиваль финансовой грамотности пройдет в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Щепкина Карта всех событий

Центр занятости «Моя работа» и образовательный портал крупнейшего банка проведут в Москве бесплатный фестиваль финансовой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Эксперты расскажут горожанам о том, как управлять личным бюджетом и рационально распоряжаться средствами в статусе самозанятого, а также помогут разобраться во всех нюансах страхования и формирования пенсии, — говорится в сообщении.

Фестиваль состоится 25 апреля с 14:00 до 18:00 во флагманском центре «Моя работа» на улице Щепкина. Тем, кто планирует зарегистрировать статус самозанятого, специалисты службы занятости проведут индивидуальные консультации по организации дела.

Закрепить знания участники смогут на тематической викторине, уточнил директор городской службы занятости населения Андрей Тарасов. Для участия требуется предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

Изучить рынок труда, выявить свои сильные стороны и устроиться на работу — в этом на помощь москвичам приходит столичная служба занятости.

Проект «ВРаботе» проведет третий интенсив по развитию карьеры «Труд для всех» для молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья.