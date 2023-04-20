Карьерный интенсив для специалистов с ограниченными возможностями здоровья пройдет в столице

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Проект «ВРаботе» проведет третий интенсив по развитию карьеры «Труд для всех» для молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

— Мы считаем, что должны предоставлять равные возможности всем для развития карьеры, и поэтому уже не первый год реализуем такой проект. В прошлом году участниками стали более 200 человек. Мероприятие призвано помочь людям раскрыть потенциал и найти свое место на рынке труда, — сказала она.

Мероприятие состоится 27 и 28 апреля в офлайн- и онлайн-форматах на базе центра занятости населения Москвы «Моя работа». Участниками могут стать учащиеся 8–11-х классов и молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Первый день интенсива будет полезен молодым специалистам, которые ищут возможности для развития карьеры. Им проведут мастер-классы по созданию резюме, а также о самозанятости. Второй день будет интересен школьникам, которые уже задумываются о своей профессии. Гости смогут пообщаться со специалистами центров развития карьеры в университетах, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 марта состоялась встреча клуба соискателей с инвалидностью «Хочу работать». Телекоммуникационная компания предложила вакансии для специалистов по телемаркетингу, координаторов проектов, аналитиков, тестировщиков, маркетологов, менеджеров по продукту и старших юрисконсультов, а также специалистов по развитию бизнеса и UX-аналитиков.