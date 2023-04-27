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Команда МГУ имени М.В. Ломоносова завоевала Кубок Москвы по финансовой грамотности

Араз Салехов
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Команда МГУ имени М.В. Ломоносова завоевала Кубок Москвы по финансовой грамотности
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Команда МГУ имени М.В. Ломоносова взяла Кубок Москвы в конкурсе по финансовой грамотности. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

— Финалисты продемонстрировали хороший уровень владения сложными финансовыми темами: инвестиции, страхование, банковские услуги. Дебаты получились содержательными и яркими, — рассказала судья финала, заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Юлия Комкова.

В тройке оказались студенты Финансового университета при правительстве РФ и команда МГУУ правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова, как сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В библиотеке Дома Гоголя 27 апреля пройдет лекция о финансовой безопасности в цифровом пространстве. Участники встречи узнают, как защитить свои аккаунты, выявить и минимизировать цифровые риски, выбирать правильные способы передачи личных данных.

Также в столице состоялся бесплатный фестиваль финансовой грамотности. Жителям рассказали о способах управления личным бюджетом и том, как распоряжаться финансами, будучи самозанятым.

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