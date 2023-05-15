Автоматы по продаже кормов для животных появятся в музее-заповеднике «Царицыно»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Город выставил на торги право на размещение двух автоматов по продаже кормов для животных на территории музея-заповедника «Царицыно». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Торги пройдут 24 мая в электронной форме. Победитель сможет продавать корма для домашних животных, птиц и рыб в течение пяти лет, — отметил он.

Заявки на участие в торах принимаются до 19 мая. Аукцион пройдет в онлайн-формате на площадке «Росэлторг». Начальный размер ежемесячной платы за право размещения нестационарного торгового объекта составит три тысячи рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще четыре земельных участка выставили на торги в Троицком и Восточном административных округах Москвы. Победители аукционов смогут построить на приобретенных территориях частные дома. Аукционы пройдут в онлайн-формате 25 мая. Заявочные кампании на них продлятся до 22 мая.

Москва также выставила на торги земельный участок в поселении Роговском. С победителем торгов заключат договор аренды на 2,5 года. Он сможет построить здесь магазин площадью около 500 квадратных метров