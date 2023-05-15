ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции «Ночь в музее»

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Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ 20 мая с 18:00 до 00:00 состоится общегородская акция «Ночь в музее». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил генеральный директор выставки Сергей Шогуров.

— Темой акции «Ночь в музее» в этом году мы выбрали музыку. Ведь ВДНХ — это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров. 20 мая гостей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы, — рассказал он.

Мероприятия состоятся на 35 площадках ВДНХ. При этом некоторые объекты Музейного города и кафе будут работать до позднего вечера. Для автомобилистов подготовили бесплатные парковки, передает официальный сайт мэра Москвы.

В культурно-познавательной акции «Ночь в музее», которая пройдет 20 мая, примут участие множество столичных галерей, библиотек, парков и театров. Большинство мероприятий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно. Подробнее о программе акции рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергугнина.