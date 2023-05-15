ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции «Ночь в музее»
На ВДНХ 20 мая с 18:00 до 00:00 состоится общегородская акция «Ночь в музее». Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил генеральный директор выставки Сергей Шогуров.
— Темой акции «Ночь в музее» в этом году мы выбрали музыку. Ведь ВДНХ — это настоящая симфония из архитектуры, фонтанов и цветочных партеров. 20 мая гостей ждут выставки, экскурсии, концерты, театрализованные представления, лекции и мастер-классы, — рассказал он.
Мероприятия состоятся на 35 площадках ВДНХ. При этом некоторые объекты Музейного города и кафе будут работать до позднего вечера. Для автомобилистов подготовили бесплатные парковки, передает официальный сайт мэра Москвы.
В культурно-познавательной акции «Ночь в музее», которая пройдет 20 мая, примут участие множество столичных галерей, библиотек, парков и театров. Большинство мероприятий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно. Подробнее о программе акции рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергугнина.