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В Молдавии заявили о намерении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Лейла Алиева
В мире
В Молдавии заявили о намерении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
Фото: Unsplash

Молдавия планирует выйти из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил спикер парламента, лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

— В качестве председателя парламента, после многочисленных разговоров с народом, с представителями партии, с президентом и правительством сообщаю, что мы приняли решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги, — рассказал он.

Гросу пояснил, что на данный момент у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в ассамблее не помогло стране решить важные проблемы. В ближайшее время предложение будет представлено премьеру Дорину Речану, передает РИА Новости.

В конце апреля молдавские власти заявили, что не позволят президенту России Владимиру Путину въехать в страну. По слова Речана, у Молдавии есть «довольно длинный» список официальных российских лиц, которые не смогут въехать в республику, но он не опубликован.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Кишинева о запрете въезда Путину, заявил, что «туда сейчас никто и не собирается». По его словам, как таковой Молдавии уже нет, поскольку местные представители власти «продали ее Румынии, став предателями своей Родины».

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