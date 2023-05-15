Врач Бандурина пояснила, какие прививки нужно сделать перед поездкой на дачу

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Педиатр, аллерголог Татьяна Бандурина рассказала, какие прививки стоит сделать перед началом дачного сезона.

По словам эксперта, сперва стоит проверить, не истек ли срок действия прививок от клещевого энцефалита и столбняка. Если время их действия уже вышло, то самое время пройти ревакцинацию.

Эксперт пояснила, что на дачах многие работают на огородах, где есть контакт с землей. Любая ранка может обернуться заражением столбняком. Вовремя сделанная прививка защитит от заражения опасным заболеванием.

Для тех, кто не хочет делать анализ на активность антител к столбняку, есть правило — ревакцинироваться каждые 10 лет. В случае с прививками от клещевого энцефалита речь идет о трех годах, передает Life.ru.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил о необходимости сделать прививку от кори при недостаточном количестве антител, передает Nation news.

Вакцинация от клещевого энцефалита показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, которые проживают на потенциально опасной по распространению инфекции территории. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.