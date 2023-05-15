Врач Бандурина пояснила, какие прививки нужно сделать перед поездкой на дачу
Педиатр, аллерголог Татьяна Бандурина рассказала, какие прививки стоит сделать перед началом дачного сезона.
По словам эксперта, сперва стоит проверить, не истек ли срок действия прививок от клещевого энцефалита и столбняка. Если время их действия уже вышло, то самое время пройти ревакцинацию.
Эксперт пояснила, что на дачах многие работают на огородах, где есть контакт с землей. Любая ранка может обернуться заражением столбняком. Вовремя сделанная прививка защитит от заражения опасным заболеванием.
Для тех, кто не хочет делать анализ на активность антител к столбняку, есть правило — ревакцинироваться каждые 10 лет. В случае с прививками от клещевого энцефалита речь идет о трех годах, передает Life.ru.
В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов напомнил о необходимости сделать прививку от кори при недостаточном количестве антител, передает Nation news.
Вакцинация от клещевого энцефалита показана клинически здоровым людям и детям с 12 месяцев, которые проживают на потенциально опасной по распространению инфекции территории. Об этом рассказала врач-терапевт Олеся Савельева.