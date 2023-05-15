Дептранс Москвы назвал самые интересные факты о развитии столичного метро

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице строительство метро началось в начале 1930-х годов. Об истории создания станций метро рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— За 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного — приглашаю всех присоединиться к нашему празднику, — заявил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов.

Возведение первых станций можно считать настоящим подвигом метростроителей. В первые годы тоннели рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирки и лопаты. В итоге за первое десятилетие в метро проложили 24,25 километра линий и построили 22 станции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Глава города Сергей Собянин сообщил, что Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. При этом с 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза. По его словам, в 2023 году в столице запустили движение по Большой кольцевой линии, которая стала мировым рекордсменом по протяженности.

Стало известно, что специалисты протянут метро до Троицка через пять–шесть лет. Данная линия является самым протяженным радиусом Москвы, который пройдет от станции «ЗИЛ» до станции «Троицк» — это 40 километров и 17 станций.