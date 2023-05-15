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Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали летнюю погоду на этой неделе
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В Москве на текущей неделе установится теплая погода, соответствующая летнему сезону. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В Москве на этой неделе будет по-настоящему летняя погода. К среде будет уже плюс 23–24 градуса, в четверг также и только в пятницу-субботу придет атмосферный фронт, и температура будет 18–19 градусов, — рассказал синоптик.

В понедельник, 15 мая, в столице ожидается до 21 градуса тепла, в Подмосковье — от плюс 17 до 22 градусов. Ветер при этом будет слабый, а атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что превышает показатели средних многолетних значений, передает ТАСС.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. В пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала Вечерней Москве, как метеозависимым людям пережить сильные перепады атмосферного давления.

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