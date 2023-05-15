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Почти 20 тысяч заявок на госуслугах подали в Москомархитектуру с начала года

Араз Салехов
Город
Почти 20 тысяч заявок на госуслугах подали в Москомархитектуру с начала года
Фото: Unsplash

С начала года москвичи подали 19 тысяч заявлений на предоставление государственных услуг в Москомархитектуру. Об этом в понедельник, 15 мая, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

— Количество обращений демонстрирует активную динамику в развитии строительной отрасли. И мы рады, что наша деятельность остается востребованной. Комитет, в свою очередь, поддерживает достигнутый уровень и стремится сократить сроки на оказание услуги, — отметила она.

По ее словам, нынешний результат превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 700 заявок. Самой распространенной услугой стала приемка исполнительной документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений. За ней обратились 8901 раз.

Также были названы самые популярные запросы москвичей на портале mos.ru. Чаще всего горожане искали услугу по получению питания на молочной кухне, уточняли, как записаться к врачу и воспользоваться электронным дневником школьника.

Кроме того, жители столицы воспользовались сервисом «Проверка подлинности документов жилищного учета» более 7,5 миллиона раз. Чтобы проверить бумаги, горожанам необходимо ввести идентификатор документа или просканировать его QR-код.

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