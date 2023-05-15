Боевой револьвер изъяли полицейские у водителя иномарки на юге Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

На юге столицы полицейские изъяли у водителя огнестрельный револьвер и патроны к нему. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 15 мая.

По его словам, инцидент произошел в районе Чертаново Южное на Варшавском шоссе. Сотрудники ГИБДД остановили черный Mercedes для проверки документов у водителя. Во время разговора с инспекторами 40-летний мужчина начал нервничать, в связи с чем правоохранители провели досмотр машины.

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В результате полицейские обнаружили револьвер Taurus 38 калибра, а также пять патронов к нему. Позже экспертиза показала, что оружие пригодно для стрельбы.

Водителя задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Фигуранта заключили под домашний арест.

Другой пистолет изъяли на экспертизу в Пушкино 27 апреля. Его нашел трехлетний мальчик и выстрелил себе в голову, после чего ребенка госпитализировали. Оказалось, что в 2015 году с помощью этого оружия было совершено преступление.