Бастрыкин предложил привлекать к ответственности создателей и покупателей треш-стримов

Фото: СК РФ

СК России предлагает установить административную и уголовную ответственность за создание и покупку треш-стримов с негативным контентом. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

— Мы полагаем, что, учитывая заявленные цели предлагаемых нововведений, борьба с негативным контентом, распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым стимулировать ее создание и распространение, — пояснил он.

Бастрыкин отметил, что в Сети и в телеэфире транслируется большое количество сцен насилия. В пример он привел драки подростков, которые впоследствии выкладывают в YouTube, передает ТАСС.

В Государственной думе уже готовят поправки к Уголовному кодексу о запрете треш-стримов, в частности, предусматривающие наказание до двух лет лишения свободы за распространение противоправного контента с участием несовершеннолетних.

В пресс-службе председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева заявили, что треш-стримеров могут начать наказывать по российскому Уголовному кодексу и штрафовать на сумму до миллиона рублей.