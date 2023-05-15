Назван самый криминальный округ Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Наибольшее количество преступлений за первые четыре месяца 2023 года произошло в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 15 мая.

По ее словам, за отчетный период на территории ЦАО было совершено 5899 преступлений из 45 тысяч, которые произошли в городе. На втором месте оказался Восточный административный округ: в нем зарегистрировали 5132 преступления. Замкнул тройку антирейтинга ЮВАО с результатом 4932 правонарушения за первые четыре месяца.

Самым безопасным округом стал Зеленоград. За отчетный период в нем произошло всего 1025 преступлений. При этом общий показатель преступности сократился на 16 процентов по сравнению с прошлым годом.

Нефедова отметила, что в городе стали меньше хулиганить, грабить, воровать и вымогать деньги. Также сократилось количество ДТП с летальным исходом.