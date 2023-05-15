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Приметы и советы

Диетолог Афинская рассказала, как восстановить работу ЖКТ после приема антибиотиков

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Диетолог Афинская рассказала, как восстановить работу ЖКТ после приема антибиотиков
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала, что рекомендуется включить в меню после лечения антибиотиками.

Эксперт пояснила, что антибиотики вызывают массовую гибель важных бактерий, обеспечивающих высокий уровень иммунитета и хорошее самочувствие в целом.

Помогут восстановить нормальную работу кишечника ряд продуктов. Так, стоит включить в рацион источники резистентных крахмалов: гречку, овсяные хлопья, бобовые.

Также организму необходимы источники полифенолов: виноград, оливки, капуста, брокколи и пробиотики. Например, кисломолочные продукты или квашеная капуста, передает Царьград.

В свою очередь диетолог Алексей Кабанов посоветовал включить в рацион цельнозерновые продукты. Зерна содержат железо, кальций, клетчатку, белок, витамины группы В и другие питательные вещества, передает Nation news.

Как поддержать иммунитет и укрепить здоровье весной, «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она рекомендовала включать в рацион бананы и шоколад — в них содержится аминокислота триптофан, которая превращается в серотонин.

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