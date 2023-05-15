Поезда нового поколения могут появиться в метро Москвы в 2026 году

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поезд нового поколения может появиться в столичном метрополитене в 2026 году. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сейчас совместно с производителем мы занимаемся разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками. Принципиально новый состав может выйти на линии метро начиная с 2026 года, — рассказали в департаменте.

Отмечается, что в новой серии поездов планируется создать новую «маску» и обновить интерьер салона. Для формирования технического задания для поезда 2026 года изучаются тенденции развития вагонов метрополитенов, анализируются пожелания пассажиров и машинистов.

Также идут разработки возможности автоведения — управления разгоном и торможением поезда в автоматическом режиме и другими современными решениями, передает агенство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, как строили первые станции столичного метрополитена.