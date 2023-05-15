Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поезда нового поколения могут появиться в метро Москвы в 2026 году

Павел Иванов
Город
Поезда нового поколения могут появиться в метро Москвы в 2026 году
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Поезд нового поколения может появиться в столичном метрополитене в 2026 году. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сейчас совместно с производителем мы занимаемся разработкой новой модификации поезда «Москва-2020» с улучшенными характеристиками. Принципиально новый состав может выйти на линии метро начиная с 2026 года, — рассказали в департаменте.

Отмечается, что в новой серии поездов планируется создать новую «маску» и обновить интерьер салона. Для формирования технического задания для поезда 2026 года изучаются тенденции развития вагонов метрополитенов, анализируются пожелания пассажиров и машинистов.

Также идут разработки возможности автоведения — управления разгоном и торможением поезда в автоматическом режиме и другими современными решениями, передает агенство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, как строили первые станции столичного метрополитена.

Строительство Метро Поезда
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте