Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 1300 водителей СИМ оштрафовали в Москве за прошедшие выходные

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Более 1300 водителей СИМ оштрафовали в Москве за прошедшие выходные
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За прошедшие выходные в столице оштрафовали 1368 водителей СИМ (Средства индивидуальной мобильности). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, за прошедшие выходные 1332 водителя электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и гироскуторов были привлечены к ответственности по статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшую неделю с участием велосипедов зарегистрировали девять ДТП, еще 14 — с мотоциклами. Всего за отчетный период в Москве произошло 140 аварий, в который погибли пять человек и еще 140 получили различные травмы. Среди пострадавших 19 детей в возрасте до 16 лет.

Статистика Административные правонарушения Велосипеды Самокаты Москва
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте