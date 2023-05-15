Более 1300 водителей СИМ оштрафовали в Москве за прошедшие выходные

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За прошедшие выходные в столице оштрафовали 1368 водителей СИМ (Средства индивидуальной мобильности). Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, за прошедшие выходные 1332 водителя электросамокатов, электровелосипедов, моноколес и гироскуторов были привлечены к ответственности по статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Ранее в пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что за прошедшую неделю с участием велосипедов зарегистрировали девять ДТП, еще 14 — с мотоциклами. Всего за отчетный период в Москве произошло 140 аварий, в который погибли пять человек и еще 140 получили различные травмы. Среди пострадавших 19 детей в возрасте до 16 лет.