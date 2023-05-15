Вильфанд предупредил москвичей о высокой ультрафиолетовой активности

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В Москве, Южном федеральном округе и на юге Центрального федерального округа прогнозируется высокий уровень солнечного ультрафиолетового излучения. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В южной половине Центрального федерального округа прогнозируется высокий ультрафиолетовый индекс. В Москве он тоже будет близок к высокому. Нужно уже быть осторожными, — сказал он.

По его словам, после полудня необходимо придерживаться тенистых укрытий, а также использовать косметические средства защиты от вредоносного воздействия солнечных лучей. Вильфанд подчеркнул, что нахождение на солнце в опасный период активности ультрафиолета всегда негативно сказывается на здоровье кожи.

Уточняется, что Гидрометцентр предупреждает россиян об опасной солнечной активности, однако теперь такие сообщения будут появляться часто. Солнечная активность с середины мая представляет такую же опасность, как и в июле.

12 мая косметолог Яна Бондарева рассказала, как защитить кожный покров от разрушительного воздействия ультрафиолета. По словам эксперта, чтобы правильно выбрать крем с SPF-защитой, для начала необходимо определиться с фототипом кожи