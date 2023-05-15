Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в этом году

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Аналитики Еврокомиссии скорректировали ожидания по валовому внутреннему продукту (ВВП) России в этом году в лучшую сторону. Об этом в понедельник, 15 мая, свидетельствует весенний прогноз ЕК.

По мнению экспертов, по итогам года российская экономика снизится на 0,9 процента против 3,2 процента, которые прогнозировались осенью прошлого года. Также аналитики улучшили прогноз по росту ВВП России на 2024 год до 1,3 процента с ожидавшихся ранее 0,9 процента, говорится в отчете.

По данным национальных центробанков и статистических служб, согласно итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до исторически минимальных значений — 16,6 процента. При этом более низкий показатель зафиксировали только в Китае, где за год внешний долг сократился с 15,4 до 13,7 процента.

Как сообщает Центробанк, внешний долг России сократился на 21 процент и на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов. Почему это произошло, несмотря на беспрецедентные санкции, «Вечерней Москве» объяснил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.