Житель Подмосковья выстрелил себе в голову из ружья и попал в больницу

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье мужчина выстрелил себе в голову из пневматического ружья и попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, 25-летний житель Серпухова неаккуратно обращался с пневматикой и выстрелил себе в голову. Его госпитализировали в местную больницу. Врачи диагностировали у него открытое проникающее черепно-мозговое ранение правой теменной доли. Было принято решение провести экстренную операцию.

— Под общим наркозом через маленькое отверстие в черепе при помощи вакуумного отсасывателя и хирургического пинцета мы извлекли пулю из правой теменной доли, затем ушили рану, — рассказал о произошедшем заведующий нейрохирургическим отделением хирургического стационара Александр Ефименко.

Операция прошла успешно, молодой человек потерял всего около 200 миллилитров крови. В данный момент он чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Другой инцидент произошел в подмосковной Кашире. Местный житель неаккуратно использовал болгарку и отрезал себе два пальца.