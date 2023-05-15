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Приметы и советы

Проще, чем кажется: как приобрести квартиру на аукционе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как приобрести квартиру на аукционе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Этой весной на рынке недвижимости увеличилось количество объявлений о продаже квартир «на торгах», скидки на такое жилье достигли до 50 процентов. О том, как принять участие в подобных аукционах и что для этого требуется — в материале «Вечерней Москвы».

Какие квартиры попадают на торги:

— Оставшиеся от умершего хозяина, у которого нет наследников и переданные в государственную собственность;

— Залоговое жилье, владелец которого не смог выплатить ипотеку.

Кто может выставить жилье по торги:

— Государство;

— Банки.

Что нужно для участия в аукционе:

— Оформить электронную подпись;

— Внести задаток за понравившуюся квартиру.

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