Как приобрести квартиру на аукционе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Этой весной на рынке недвижимости увеличилось количество объявлений о продаже квартир «на торгах», скидки на такое жилье достигли до 50 процентов. О том, как принять участие в подобных аукционах и что для этого требуется — в материале «Вечерней Москвы».

Какие квартиры попадают на торги:

— Оставшиеся от умершего хозяина, у которого нет наследников и переданные в государственную собственность;

— Залоговое жилье, владелец которого не смог выплатить ипотеку.

Кто может выставить жилье по торги:

— Государство;

— Банки.

Что нужно для участия в аукционе:

— Оформить электронную подпись;

— Внести задаток за понравившуюся квартиру.