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Проще, чем кажется: как приобрести квартиру на аукционе
Сюжет:Проще, чем кажется
Этой весной на рынке недвижимости увеличилось количество объявлений о продаже квартир «на торгах», скидки на такое жилье достигли до 50 процентов. О том, как принять участие в подобных аукционах и что для этого требуется — в материале «Вечерней Москвы».
Какие квартиры попадают на торги:
— Оставшиеся от умершего хозяина, у которого нет наследников и переданные в государственную собственность;
— Залоговое жилье, владелец которого не смог выплатить ипотеку.
Кто может выставить жилье по торги:
— Государство;
— Банки.
Что нужно для участия в аукционе:
— Оформить электронную подпись;
— Внести задаток за понравившуюся квартиру.
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Проще, чем кажется