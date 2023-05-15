Аналитик Болотских объяснил снижение курса рубля

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Аналитик Даниил Болотских объяснил, чем вызвано снижение курса рубля.

Эксперт обратил внимание на возросшую волатильность в курсах валют за последний месяц. В апреле на рост валют влияла «экспортная яма», образовавшаяся в начале года.

По словам эксперта, в настоящее время против российской валюты играет ухудшение прогноза ЦБ по экспорту до конца года с февральских 507 миллиардов до 435 миллиардов долларов в апреле.

По его прогнозам, диапазон курса доллара до конца недели составит 76,5-80 рублей, курса евро 84-87,5 рубля, передает РИАМО.

15 мая курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая, передает RT.

В свою очередь кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев не исключил возвращения курса доллара к 60 рублям. По его словам, это произойдет в том случае, если Россия радикально улучшит свое положение в экономике.