Валерий Головченко: Работа Московского экспортного центра помогает ИТ-компаниям выйти на новые рынки

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Более 500 столичных ИТ-компаний смогли продвинуть свои продукты на зарубежные рынки благодаря помощи Московского экспортного центра (МЭЦ). Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил председатель комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Столичные разработки позволяют решать самые насущные задачи: искусственный интеллект позволяет найти завышения в медицинских счетах, рассчитывать ущерб, помогают проводить онлайн-экзамены без обманов и списываний, вести трансляции и обрабатывать видео, — отметил он.

Депутат напомнил, что объем мер, который предлагается в рамках поддержки экспортной деятельности, финансовой поддержки при выходе на зарубежные рынки большой, есть возможность найти ответы на множество вопросов, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы города Сергея Собянина, разработки столичных ИТ-компаний покупают в ОАЭ, Индии, Египте, ЮАР, Саудовской Аравии, Сербии и других странах. Например, компания Mainslab успешно продвигает сервис для страховых компаний.