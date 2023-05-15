Волонтерская помощь: Осужденные плетут маскировочные сети для военнослужащих

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Осужденные, которые отбывают наказание в исправительном центре при колонии-поселении № 2 (УФИЦ при КП-2 УФСИН), принимают участие в волонтерской акции. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе УФИЦ.

Волонтерская акция проводится в рамках помощи по изготовлению маскировочных сеток для военнослужащих в зоне СВО. Акционерная деятельность осужденных проходит на территории храма святителя Филарета, митрополита Московского при Патриаршем подворье иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Зеленограде.

Как отмечают в пресс-службе, техника плетения маскировочной сети не вызывает сложностей, однако эта трудоемкий процесс. В день осужденные могут изготовить только две-три сети.

Священнослужители храма высоко ценят помощь осужденных в этом деле. Начальник УФИЦ при КП-2 УФСИН Светлана Ховрина отметила, что такая деятельность и участие в волонтерских акциях помогают осужденным быстрее усвоить социальные нормы и культурные ценности, которые ранее были утрачены.

Как проходят исправительные работы для осужденных, какой распорядок дня в колониях и какая польза от такого вида наказаний — в материале «Вечерней Москвы».