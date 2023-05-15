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День славянской письменности отпразднуют в столице

Полина Пашкина
Город
День славянской письменности отпразднуют в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Славянская площадь Карта всех событий

На Славянской площади в Москве в среду, 24 мая, пройдет ежегодное торжественное мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры. К памятнику святых равноапостольных Кирилла и Мефодия возложат цветы.

Участие в торжественной церемонии примут представители правительства Москвы, духовенство Русской православной церкви, государственные и общественные организации, детские и взрослые творческие коллективы. Организаторами мероприятия выступят представители Славянского фонда России совместно с Московской патриархией.

Соответствующая церемония в День славянской письменности проходит уже более 30 лет. По традиции все участники акции поочередно возлагают цветы к памятнику. Это показывает единение братских народов.

Начало мероприятия запланировали на 10:00. После этого пройдут выступления творческих коллективов.

Музей Победы пригласил жителей столицы на бесплатные онлайн-показы, которые пройдут в мае. Один из них будет приурочен ко Дню славянской письменности. Также в программу показов вошли различные тематические фильмы к праздникам, которые отмечаются в мае.

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