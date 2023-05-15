Жителя Томска избили резиновой палкой и ограбили на 198 тысяч рублей по заказу сожительницы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полицейские за сутки раскрыли разбойное нападение на 42-летнего жителя Томска, которое, как оказалось, спланировала его 28-летняя сожительница. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По данным следствия, злоумышленники связали его и, избив резиновой палкой, похитили ноутбук, два сотовых телефона, смарт-колонку и банковскую карту. С последней позднее были списаны 24 тысячи рублей. Общая сумма причиненного ущерба оценена в 198 тысяч рублей.

Приступившие к выяснению обстоятельств полицейские осмотрели место происшествия и, опросив заявителя, выяснили, что он проживает совместно с 28-летней девушкой. По ее словам, она также находилась в квартире и не знала налетчиков.

По результату проверки сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Томской области во взаимодействии с оперативниками районного отдела внутренних дел задержали злоумышленников в течение суток. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 32 и 33 лет.

Как выяснилось позднее, сожительница потерпевшего была близко знакома со злоумышленниками. По версии полиции, преступление спланировала именно она. Когда подельники пришли в квартиру потерпевшего в назначенное время, подозреваемая открыла им двери изнутри и впустила за порог, сообщает «МВД Медиа».

Сотрудниками полиции были изъяты часть похищенного имущества, а также орудие совершения преступления. Следователями СО ОМВД России по Октябрьскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время расследования всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

5 мая на северо-западе Москвы мужчина ограбил заправку и избил сотрудницу АЗС.