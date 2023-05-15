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«Быть готовым на все»: Куценко раскрыл свои правила съемки в интимных сценах

Евгений Силаев
Общество
«Быть готовым на все»: Куценко раскрыл свои правила съемки в интимных сценах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Гоша Куценко признался, что во время съемок интимных сцен нужно вести себя реалистично. Звезда отечественного кино резко выступил против имитации в кадре.

— Я всегда был сторонником того, чтобы быть голым. Если играешь любовную сцену, ты должен быть готов пойти на все, — признался Куценко.

По словам актера, ему приходилось часто бороться со стеснением актрис и обещать им, что все будет хорошо. Куценко подчеркнул, что зритель увидит фальшь, а потому все должно быть реалистично.

— И целоваться нужно нормально. По поцелую в кадре всегда видно, имитируют его или нет. Меня бесит, когда целуешься с актрисой, а она «заворачивается». Предлагаешь ей свой язык, а она его отталкивает, — рассказал Куценко в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Также актер рассказал о неудавшейся роли с американским коллегой Брэдом Питтом в фильме про зомби «Война миров Z». По словам Куценко, съемки должны были проходить все лето в Лондоне, однако когда актер получил сценарий, то не понял ни слова.

В октябре прошлого года Куценко появился на премьере фильма режиссера Натальи Назаровой «Плакать нельзя» с беременной спутницей. Вначале артист в одиночку позировал для фотографов, а потом присоединился к женщине, которую демонстративно обнимал и поглаживал по заметно выдающемуся животу.

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