«Не лечит, а усугубляет»: названы пять самых опасных народных средств при лечении простуды

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Многие люди с детства привыкли обращаться к народным методам при простуде. Родители приучали детей лечить больное горло теплым молоком, а высокую температуру — растираниями. Так ли чудодейственны народные методы и почему не стоит заниматься самолечением, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, любые народные методики лечения не проверены. В отношении последних не проводились клинические исследования, которые бы подтверждали их действенность в борьбе с патологиями.

— Народная медицина находится в серой зоне относительно способов борьбы с болезнью, потому что может как исцелить человека, так и навредить ему. В первую очередь тем, что пациенты теряют драгоценное время и ухудшают свое состояние, — пояснил Кондрахин.

Опасные методы

Лимон, имбирь, варенье

Попытки лечить простуду или грипп посредством варенья, имбиря, лимона и меда, по мнению врача, — большая ошибка.

— Они никак не влияют на болезнь, а только растягивают процесс реального лечения. Человек считает, что он лечится, а по факту это не так, — сказал врач.

Травы

То же самое можно сказать и о лечении травами, уверен Кондрахин.

— Травы, которые человек использует для того, чтобы помочь себе при обострении какого-либо состояния, могут быть опасны, — отметил он. — Человек без медицинского образования не может оценивать текущее состояние, чтобы самостоятельно назначать себе правильное лечение травами, поэтому они могут нанести вред.

Специалист объяснил, что некоторые травы оказывают не только противовоспалительный эффект, но и желчегонный.

— Человек может не знать, что у него камни в желчном пузыре, которые нельзя выгонять травами, и решит лечить простуду таким способом. Воспалительный процесс он снимет, но ухудшит общее состояние, — предупредил Кондрахин.

Растирания

Привычная методика растирания спиртом при высокой температуре, как рассказал терапевт, тоже может быть опасной.

— Когда человек уже заболел, растирания не принесут ничего хорошего. А если при этом у него есть тромбы в сосудах, то они могут оторваться, — сообщил врач.

Вся народная медицина не лечит, а только усугубляет течение заболевания, и человек может просто затянуть выздоровление, заключил Кондрахин.