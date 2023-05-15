Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Кошелек» карты «Тройка» начал работать на Павелецком направлении МЖД

Евгений Силаев
Город
«Кошелек» карты «Тройка» начал работать на Павелецком направлении МЖД
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Билет «Кошелек» карты «Тройка» заработал на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что это сделано для удобства пассажиров: теперь им не нужно стоять в очереди за бумажным билетом. Кроме того, стоимость поездки сохранится в рамках действующих тарифов.

На следующей неделе аналогичный способ оплаты появится на Ярославском направлении. Он будет введен совместно с Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Только не забудьте о важном правиле: прикладывайте карту «Тройка» на станции при входе и выходе, иначе она будет заблокирована для проезда на железной дороге, — пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В честь знаменательной даты в столице появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные 88-летию подземки. Проездные билеты можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии подземки.

Карта «Тройка» МЦД Железные дороги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Все мнения
О проекте