Тематические «Тройки» выпустили в Москве в честь 88-летия метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» и карты «Тройка», посвященные 88-летию подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по вопросам транспорта столицы Максим Ликсутов.

— Сегодня Московскому метрополитену исполнилось 88 лет. Поздравляю пассажиров и сотрудников мосметро с праздником! В честь этого события мы выпустили памятные билеты «Единый» и карты «Тройка», — рассказал он.

Проездные билеты «Единый» можно приобрести во всех кассах и автоматах столичного метро, а «Тройки» — в кассах на станциях Большой кольцевой линии подземки, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также в честь праздника столичный дептранс рассказал историю создания станций метро. В первые годы тоннели рыли открытым способом с помощью самых простых инструментов — кирки и лопаты. В итоге за первое десятилетие в метро проложили 24,25 километра линий и построили 22 станции.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2010 года количество станций выросло в 1,5 раза. По его словам, запущенная в 2023 году БКЛ стала мировым рекордсменом по протяженности.