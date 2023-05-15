Авиакомпания Pegasus Airlines начала совершать полеты из аэропорта Внуково

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Авиакомпания Pegasus Airlines начала совершать полеты из столичного аэропорта Внуково. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— С 15 мая 2023 года авиакомпания Pegasus Airlines перевела полетную программу из аэропорта Домодедово в международный аэропорт Внуково. Сегодня самолет авиакомпании, прибывший из Стамбула, во Внуково торжественно приветствовали водной аркой. Пассажирам первого рейса Pegasus Airlines вручили памятные сувениры, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что самолеты Pegasus Airlines будут летать в шести направлениях. Речь идет о Стамбуле, Анкаре, Анталье, Бодруме, Измире и Даламане. Ежедневно планируется восемь вылетов, однако в дальнейшем их число увеличат до 10, говорится на сайте аэропорта Внуково.

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