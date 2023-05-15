Власти Грузии выдали разрешение компании «Азимут» на полеты в страну

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Российская авиакомпания «Азимут» получила от грузинских властей разрешение на совершение полетов в Грузию. Об этом в понедельник, 15 мая, глава Агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили в интервью телеканалу IMEDI.

— Уже завершилось изучение заявки одной из авиакомпаний. Это «Азимут эйрлайнз», которая уже с 17 мая может совершать полеты. Указанное разрешение было выдано сегодня Агентством гражданской авиации Грузии. Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты, — рассказал глава ведомства.

Ранее стало известно, что ряд российских авиакомпаний запросил у Грузии разрешение на осуществление рейсов в страну. При этом названия перевозчиков не уточнялись.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны. С 15 мая они смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз.

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Политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал в беседе с «ВМ», что США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. По его словам, многие граждане республики очень хотят иметь возможность прилетать в Россию, не тратя средства и силы на получение визы.