«Натиск США»: какие ограничения ждут Грузию из-за возобновления авиасообщения с Россией

Фото: shutterstock

США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился Игорь Гвритишвили, политолог, член совета Союза грузин России.

По его словам, многие граждане Грузии очень хотят иметь возможность прилетать в Россию, не тратя средства и силы на получение визы:

— В России проживает не менее 400 тысяч грузин, и для них крайне важны родственные узы. И, конечно, они хотят без проблем прилетать на историческую родину и приглашать в Россию своих родных.

Однако эксперт не исключает, что с открытием «безвиза» с РФ у Грузии могут отобрать шанс путешествовать свободно в страны Европы:

— Под натиском США государства, входящие в список стран шенгенского соглашения, могут отменить безвизовый режим для Грузии. Многое зависит от того, как удастся руководству Грузии договориться с США и Европой, если уговоры не помогут, то они получат «безвиз» от РФ, а о Европе без границ тогда, скорее всего, придется забыть.

Иные санкции могут коснуться в том числе и военной отрасли, предположил собеседник «ВМ»:

— Штаты поставляют для нужд армии Грузии вооружение, по сути, снабжают страну необходимым оружием. После возобновления «безвиза» Вашингтон, скорее всего, перестанет помогать Тбилиси в этом вопросе.

Более того, не исключено введение экономических ограничений, причем не только со стороны США, но и европейских стран, считает Гвритишвили.

Президент РФ Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.