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Приметы и советы

Российские авиакомпании обратились к Грузии за разрешением начать полеты в страну

Араз Салехов
В мире
Российские авиакомпании обратились к Грузии за разрешением начать полеты в страну
Фото: Unsplash

Российские авиакомпании обратились к грузинским властям за разрешением начать регулярные полеты в страну. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

— Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких (российских — прим. «ВМ») авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией, — говорится в сообщении.

Однако в материале не уточняется, какие авиакомпании обратились к грузинским властям.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны. С 15 мая они смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления виз.

Как возобновятся прямые рейсы в Грузию, почему их отменяли и что изменится для туристов — в материале «Вечерней Москвы».

Политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили сказал в беседе с «ВМ», что США и Европа могут ввести экономические ограничения в отношении Грузии, если Тбилиси согласится на возобновление авиасообщения с РФ. По его словам, многие граждане Грузии очень хотят иметь возможность прилетать в Россию, не тратя средства и силы на получение визы.

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