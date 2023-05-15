Тамара Глоба назвала самый везучий знак зодиака в мае

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

В мае Львам крупно повезет, из-за чего их финансовое положение улучшится на месяцы вперед. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

По ее словам, успех будет сопутствовать в поездках. Новые условия будут лучше располагать к знакомству с людьми и обретению полезных контактов.

— Любые дела, совершенные в поездках, будут приносить дивиденды вплоть до начала осени, — рассказала Глоба.

При этом астролог Тамара Глоба сообщила, что в мае людям, рожденным под знаком зодиака Дева, предстоит пережить проблемы и неудачи. Однако человек не останется один на один со своими проблемами, поскольку ему помогут окружающие.

Также астролог Анна Лебеденко рассказала, какой будет неделя с 15 по 21 мая. По ее словам, в начале недели Меркурий перестает быть ретроградным. А с середины — Юпитер меняет знак зодиака и переходит из Овна в Телец.

Астрологи выделили пять знаков зодиака, которым всегда везет в любви. Им намного проще построить отношения и создать крепкий союз. Как утверждают специалисты по звездному небу, этих представителей не интересуют связи на одну ночь, потому что они стремятся к большему.