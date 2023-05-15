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Российский Су-27 пресек нарушение границы РФ самолетами Франции и Германии

Евгений Силаев
В мире
Российский Су-27 пресек нарушение границы РФ самолетами Франции и Германии
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 подняли в воздух из-за обнаружения над Балтийским морем патрульных самолетов Франции и Германии, нарушение границы пресечено. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в Министерстве обороны России.

Самолеты направлялись в сторону государственной границы РФ. Экипаж Су-27 выяснил, что это были Р-3С «Орион» ВМС Германии и «Атлантик-2» ВМС Франции.

В ведомстве подчеркнули, что вылет российского истребителя осуществлялся в соответствии с международным правом. Опасного сближения с иностранными самолетами не произошло.

— После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, — пишет Telegram-канал «Минобороны России».

Похожий инцидент произошел 13 апреля. Российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» Воздушных сил Норвегии. После разворота иностранного самолета от границы РФ истребитель вернулся на базу.

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