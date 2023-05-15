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«Зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном»: Захарова прокомментировала выкрик Шольца

Евгений Силаев
В мире
«Зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном»: Захарова прокомментировала выкрик Шольца
Фото: МИД РФ

В Берлине забыли уроки Второй мировой войны и своеобразно готовятся к юбилею ее окончания. Об этом в понедельник, 15 мая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Представитель российского дипломатического ведомства прокомментировала видео, на котором канцлер Германии Олаф Шольц выкрикивает лозунг «Слава Украине!» в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского. Захарова напомнила, что эта кричалка относится к нацистским.

По ее словам, немецкий лидер своим поступком «перешел черту». Она отметила, что не прошло и недели с момента 78-й годовщины капитуляции нацистской Германии.

— В Берлине своеобразно готовятся к юбилею. Хотя, возможно, все еще проще: на немецкие политические элиты давит тяжесть коррупционных скандалов. Выход из ситуации германские политики нашли необычный: удачно зигануть, прогнувшись перед Вашингтоном, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

14 мая украинский президент встретился в Германии с Шольцем. В ходе встречи Зеленский выступил со своим предложением о наступлении мира с Россией, которое полностью поддержал немецкий политик.

На следующий день глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Шольц вмешивается в отношения России и Украины. По его словам, немецкий лидер провоцирует Киев на продолжение конфликта.

Мария Захарова Россия МИД РФ Германия Олаф Шольц
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