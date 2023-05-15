В Совфеде обвинили Шольца во вмешательстве в отношения России и Украины

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц своим отказом от достижения мира на Украине на условиях РФ вмешивается в двусторонние отношения Москвы и Киева. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Накануне в рамках пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц заявил, что разрешение конфликта не должно наступить на условиях, предложенных российской стороной. Зеленский отметил, что страна готова к миру только при выполнении всех выдвинутых ей требований.

— Такие высказывания со стороны немецкого государственного деятеля являются грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения, подстрекательством и интриганством. И ориентируют Украину на продолжение конфликта, потворствуют сохранению нацистского режима в этом государстве, — подчеркнул сенатор.

В своем Telegram-канале Бондарев призвал Шольца изучить историю собственной страны, чтобы вспомнить, к чему может привести нацизм.

14 мая украинский президент встретился в Германии с Шольцем. В ходе встречи Зеленский выступил со своим предложением наступления мира с Россией, которое полностью поддержал немецкий политик.