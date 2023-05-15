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Приметы и советы

В УФСИН рассказали, как заключенные могут начать жить с семьями

Степан Жирнов
Общество
В УФСИН рассказали, как заключенные могут начать жить с семьями
Фото: АГН Москва

Осужденные на принудительные работы граждане могут жить за пределами исправительных центров. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСИН в понедельник, 15 мая.

По данным ведомства, для этого заключенному необходимо отбыть не менее одной трети срока наказания, а также строго соблюдать правила внутреннего распорядка исправительного центра.

Например, один из электрогазосварщиков, трудившихся на предприятии от УФИЦ при КП-2, не нарушал правил, принимал активное участие в жизни учреждения, а также получил положительную характеристику от начальника завода. В связи с этим руководство исправительного центра разрешило мужчине проживать за пределами учреждения.

— Данная мера поощрения осужденных является возможностью вернуться к родным и близким и служит стимулом для исправления, — отметила начальник УФИЦ при КП-2 Светлана Ховрина.

При этом осужденному нужно будет отмечаться в центре четыре раза в месяц. Также его регулярно будут навещать сотрудники центра на работе и по месту проживания.

О том, как еще в Москве отбывают наказание приговоренные к исправительным работам, — в материале «ВМ».

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