Энтомолог Гомыранов: Способные переносить чуму клещи не попадут в Москву

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Появление в Москве клещей, способных стать переносчиками чумы, маловероятно. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

По его словам, новые виды насекомых появляются задолго до того, как ученые их впервые описывают. В частности, некоторые клещи были обнаружены на летучих мышах в Сибири.

— У многих видов есть определенный ареал обитания, и чтобы эти существа расселились на территории Москвы или близлежащих регионов, должно пройти время, должен совпасть ряд условий. Чаще всего виды не переселяются так быстро. И тем более это явно не представляет для нас никакой опасности. Если эти клещи живут на летучих мышах, то, чтобы эти клещи поселились у нас, необходимо и появление этих видов летучих мышей. То есть, скорее всего, этого не произойдет, — рассказал Гомыранов агентству городских новостей «Москва».

Ученые Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут оказаться переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Инфекционист Сергей Рябов сообщил, что появление этого вида насекомых в Подмосковье маловероятно.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от них, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.