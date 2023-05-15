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Приметы и советы

Невролог Забиров объяснил, как работы на даче могут привести к инсульту

Полина Пашкина
Общество
Невролог Забиров объяснил, как работы на даче могут привести к инсульту
Фото: shutterstock

Риск инсульта существенно возрастает в летний сезон, когда люди отправляются на дачи и принимаются за работы на участках. Чтобы избежать несчастья, рекомендуется соблюдать несколько правил. Об этом рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук Сергей Забиров.

По его словам, к повышению риска инсульта приводят сочетание жаркой погоды и тяжелого физического труда. Особенно этот фактор опасен для пожилых людей, у которых, как правило, уже наблюдаются гипертония, аритмия или атеросклероз сосудов, приводящий к ухудшению кровоснабжения внутренних органов.

Невролог напомнил об основных признаках инсульта. Это слабость мышц, внезапное неестественное опускание половины лица, нарушения восприятия и воспроизведения речи, неспособность считать в уме. Также об ухудшении состояния человека могут сигнализировать шаткость походки, утрата чувствительности в конечностях и головокружение.

Чтобы избежать инсульта, специалист порекомендовал соблюдать режим труда и отдыха. Важно не злоупотреблять сигаретами и алкоголем. Следует употреблять достаточное количество жидкости, а для контроля за состоянием здоровья необходимо регулярно сдавать анализ крови и проходить диспансеризацию, сказал Забиров в эфире радио «Петербург».

До этого ученые из Западной Австралии назвали напиток, который позволяет предотвратить развитие бессимптомных заболеваний, так называемых тихих убийц, в том числе инсульта.

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