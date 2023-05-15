Роспотребнадзор: Выявленные новые виды клещей не нападают на людей

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Новые виды клещей, способные переносить чуму и лихорадку Западного Нила, не нападают на людей. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что не было зарегистрировано фактов передачи возбудителя вируса млекопитающим. Кроме того, летучие мыши не являются переносчиками чумы.

— Случаи заражения человека чумой от гамазовых клещей, в принципе, не фиксировались. Все дело в том, что гамазовые клещи на людей не нападают, — пишет Telegram-канал «Ваш Роспотребнадзор».

Ученые Тюменского медицинского университета обнаружили три новых вида клещей, которые могут оказаться переносчиками чумы и лихорадки Западного Нила. Инфекционист Сергей Рябов сообщил, что появление этого вида насекомых в Подмосковье маловероятно.

Позднее энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов добавил, что появление подобных клещей в Москве практически невозможно. Дело в том, что для этого должна измениться их среда обитания, на что потребуется много времени.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от них, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.