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Розовые павильоны для продажи клубники начали устанавливать в столице

Полина Пашкина
Город
Розовые павильоны для продажи клубники начали устанавливать в столице
Фото: Дарья Филатова / Вечерняя Москва
Москва, Вешняковская улица, 6к3 Карта всех событий

В Москве начали установку розовых павильонов для продажи клубники. Один из них уже появился в столичном районе Вешняки по адресу Вешняковская улица, дом № 6, корпус 3. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает корреспондент «Вечерней Москвы».

Розовые павильоны пока закрыты. В этом году в Москве планируется установить такие пункты по продаже клубники на всех точках, которые действовали в июне 2022 года. Их насчитывалось около 290.

В 2022 году первые точки по продаже клубники начали работу 2 июня. По сравнению с количеством пунктов, которые действовали в 2021 году, их число увеличилось более чем в 1,5 раза. Как правило, сладкую ягоду различных сортов поставляют в столицу из 20 регионов России. В прошлом году точки продажи открывались по мере созревания клубники и земляники.

В некоторых торговых точках столицы сладкие ягоды можно найти уже сейчас. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, опасно ли сейчас покупать клубнику и как выбрать из представленных плодов натуральные.

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