«Проблемы с психическим здоровьем»: Бритни Спирс избила супруга и выгнала его из дома

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Певица Бритни Спирс снова оказалась в центре скандала. По информации таблоида TMZ, исполнительница избила супруга Сэма Асгари и выгнала его из дома.

Накануне певица набросилась на избранника с кулаками и громко кричала, из-за чего соседям пришлось вызвать полицию. После визита правоохранителей Спирс выставила Асгари за дверь.

В последнее время певица не пользуется социальными сетями, из-за чего поклонникам остается строить догадки. По мнению экспертов, у Спирс могут возникнуть проблемы с психикой.

— У Бритни есть проблемы с психическим здоровьем, но за этим стоит заботливая женщина и блестящая исполнительница. Для людей нормально спотыкаться и искать свой путь. Бритни чувствует себя беспомощной, когда выходит на сцену, она буквально кричит о помощи, — рассказал доктор Дрю в беседе с изданием.

В социальных сетях распространилась конспирологическая теория. По мнению сторонников, Бритни Спирс на самом деле убили, а вместо нее видео в социальных сетях публикует другой человек. Особенно активные последователи даже привели доказательства своей правоты.